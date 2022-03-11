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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

11.03.2022 16:29
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS62257
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009527


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRSEL 10,96 22.396.289 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.629.430 % 9,93  
MEPET 2,30 14.585.202 % 9,52  
FORMT 1,09 73.983.337 % 9,00  
ALARK 19,98 266.963.298 % 8,29  
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Dolar 14,7337 14,7390 % -0,78  
Euro 16,1963 16,2446 % -0,61  
Sterlin 19,2968 19,3936 % -0,24  
Frank 15,8114 15,9067 % -0,38  
Riyal 3,9275 3,9472 % -0,34  
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16:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.968 -29,14  
Altın Gr. 937 938 -14,44  
Cumhuriyet 6.244 6.323 -128,00  
Tam 6.210 6.370 -120,36  
Yarım 3.002 3.081 -58,22  
Çeyrek 1.505 1.541 -29,11  
Gümüş.Ons 25,59 25,61 -0,38  
Gümüş Gr. 12,14 12,15 -0,23  
B. Petrol 109 109 -0,33  
Seans Raporu 16:33
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