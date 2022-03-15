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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

15.03.2022 14:26
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B

ikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %16,94729 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 4. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %16,94729 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,62508 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010533


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 397,20 31.723.014 % 10,00  
AYEN 9,92 60.446.591 % 9,25  
TSPOR 5,68 458.400.705 % 9,02  
GZNMI 24,24 99.542.086 % 7,64  
RAYSG 12,68 2.984.965 % 7,64  
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Euro 16,0490 16,0854 % -0,64  
Sterlin 19,1424 19,2384 % -0,16  
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Riyal 3,9095 3,9291 % -0,55  
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Altın Ons 1.926 1.927 -24,60  
Altın Gr. 911 911 -16,62  
Cumhuriyet 6.047 6.138 -111,00  
Tam 6.009 6.161 -106,94  
Yarım 2.905 2.980 -51,73  
Çeyrek 1.457 1.490 -25,86  
Gümüş.Ons 24,63 24,67 -0,39  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 -0,25  
B. Petrol 98,50 98,50 -8,40  
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