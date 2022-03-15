***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









ikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %16,94729 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 4. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %16,94729 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,62508 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010533BIST