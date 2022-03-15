***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
15.03.2022 14:26
ikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %16,94729 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 4. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %16,94729 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,62508 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010533
BIST
14:312.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,19
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
14:3114,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1617
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
14:3116,0796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1087
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
14:31911,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -16,72
|Açılış
|: 911,20
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
910,00
BIST En Aktif Hisseler14:30
|PKENT
|397,20
|31.723.014
|% 10,00
|
|AYEN
|9,92
|60.446.591
|% 9,25
|
|TSPOR
|5,68
|458.400.705
|% 9,02
|
|GZNMI
|24,24
|99.542.086
|% 7,64
|
|RAYSG
|12,68
|2.984.965
|% 7,64
|
|GRSEL
|8,89
|298.632.041
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.214.716
|% -5,08
|
|PEKGY
|0,99
|13.096.995
|% -4,81
|
|FROTO
|276,30
|1.646.371.013
|% 3,02
|
|KRDMD
|14,83
|1.462.854.230
|% 0,34
|
|THYAO
|26,50
|1.220.287.839
|% -0,45
|
|GARAN
|11,91
|1.205.544.059
|% 0,42
|
|EREGL
|34,52
|1.104.120.211
|% 0,35
|
|KARSN
|4,11
|775.024.871
|% 5,66
|
|YKBNK
|3,82
|570.150.369
|% 1,87
|
|DOHOL
|3,34
|478.608.150
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|193.632.439
|% 1,30
|
|GARAN
|11,91
|1.205.544.059
|% 0,42
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6068
|14,6195
|% -1,09
|
|Euro
|16,0490
|16,0854
|% -0,64
|
|Sterlin
|19,1424
|19,2384
|% -0,16
|
|Frank
|15,6054
|15,6994
|% -0,55
|
|Riyal
|3,9095
|3,9291
|% -0,55
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-24,60
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-16,62
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.138
|-111,00
|
|Tam
|6.009
|6.161
|-106,94
|
|Yarım
|2.905
|2.980
|-51,73
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-25,86
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,25
|
|B. Petrol
|98,50
|98,50
|-8,40
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866