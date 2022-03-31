***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
31.03.2022 15:01
ler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 05.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 381
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRDEVKS52217
Satışa Başlanma Tarihi 16.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.003.000
Kupon Sayısı 11
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 2.598.105,41 Evet
2 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 2.894.753,13 Evet
3 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 2.856.144,47 Evet
4 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 2.794.399,85 Evet
5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 2.778.959,63 Evet
6 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 2.624.573,83 Evet
7 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021 2.377.546,97 Evet
8 20.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 2.377.547,06 Evet
9 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 2.740.351,19 Evet
10 31.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 2.585.965,42 Evet
11 05.05.2022 29.04.2022 05.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2022 29.04.2022 05.05.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014409
BIST