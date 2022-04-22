***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi 07.10.2021 08.10.2021 1,49817 18,22773 416.491,07 Evet2 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 1,58644 18,09533 441.030,11 Evet3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,47457 17,36188 409.930,29 Evet4 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 1,52464 17,39048 423.849,79 Evet5 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 1,43239 16,86526 398.204,32 Evet6 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,79659 18,73587 499.451,93 Evet7 22.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 1,82739 19,05711 508.014,32 Evet8 27.05.2022 26.05.2022 27.05.20229 01.07.2022 30.06.2022 01.07.202210 05.08.2022 04.08.2022 05.08.202211 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 10.12.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar08/09/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS92213 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 93/7 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %19,05711 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 7. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %19,05711 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,82739 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022974BIST