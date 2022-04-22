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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

22.04.2022 17:02
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi 07.10.2021 08.10.2021 1,49817 18,22773 416.491,07 Evet
2 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 1,58644 18,09533 441.030,11 Evet
3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,47457 17,36188 409.930,29 Evet
4 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 1,52464 17,39048 423.849,79 Evet
5 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 1,43239 16,86526 398.204,32 Evet
6 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,79659 18,73587 499.451,93 Evet
7 22.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 1,82739 19,05711 508.014,32 Evet
8 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022
9 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022
10 05.08.2022 04.08.2022 05.08.2022
11 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 10.12.2021 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
08/09/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS92213 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 93/7 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %19,05711 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 7. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %19,05711 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,82739 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022974


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