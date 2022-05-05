***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS52217 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 05.05.2022Vade (Gün Sayısı) 381Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRDEVKS52217Satışa Başlanma Tarihi 16.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.003.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 2.598.105,41 Evet2 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 2.894.753,13 Evet3 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 2.856.144,47 Evet4 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 2.794.399,85 Evet5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 2.778.959,63 Evet6 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 2.624.573,83 Evet7 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021 2.377.546,97 Evet8 20.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 2.377.547,06 Evet9 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 2.740.351,19 Evet10 31.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 2.585.965,42 Evet11 05.05.2022 29.04.2022 05.05.2022 2.408.427,49 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2022 29.04.2022 05.05.2022 161.003.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 10.12.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026618BIST