***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS82214 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.08.2022Vade (Gün Sayısı) 389Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDEVKS82214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.774.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 1.488.235,12 Evet2 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 1.488.234,98 Evet3 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 1.488.234,99 Evet4 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1.530.756,02 Evet5 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1.488.235,05 Evet6 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1.488.235,05 Evet7 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1.488.235,06 Evet8 09.05.2022 06.05.2022 09.05.2022 1.615.789,79 Evet9 13.06.2022 10.06.2022 13.06.202210 18.07.2022 14.07.2022 18.07.202211 22.08.2022 19.08.2022 22.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.08.2022 19.08.2022 22.08.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 10.12.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027747BIST