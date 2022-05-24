***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
24.05.2022 17:26
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKSK2228 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 6. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.800.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 371
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSK2228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.800.000
Kupon Sayısı 11
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,33993 16,30254 694.083,72 Evet
2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 1,38997 16,36581 720.004,43 Evet
3 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 1,35676 16,5073 702.801,66 Evet
4 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 1,62508 16,94729 841.791,42 Evet
5 20.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 1,62054 16,89996 839.439,7 Evet
6 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 1,66064 17,31811
7 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022
8 03.08.2022 02.08.2022 03.08.2022
9 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022
10 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022
11 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 10.12.2021 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
10/11/2021 tarihinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk (Kira Sertifikası) Kılavuzu tahtında Yeşil Kira Sertifikası olarak ihraç edilmiş olan, TRDEVKSK2228 ISIN kodlu yeşil kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %17,31811 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 6. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %17,31811 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,66064 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032122
BIST