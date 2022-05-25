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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

25.05.2022 13:35
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS52225 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 181
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS52225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 27,06 4.963.083 % 10,00  
ARCLK 74,40 534.921.022 % 9,98  
ALKA 39,34 37.320.705 % 9,95  
MZHLD 57,45 7.302.995 % 9,95  
KGYO 5,23 20.334.532 % 9,87  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 16,3211 16,3358 % 1,62  
Euro 17,4145 17,4395 % 0,83  
Sterlin 20,3153 20,4171 % 0,97  
Frank 16,8504 16,9519 % 0,95  
Riyal 4,3356 4,3573 % 1,32  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 -14,71  
Altın Gr. 971 971 4,87  
Cumhuriyet 6.465 6.562 55,00  
Tam 6.432 6.595 54,84  
Yarım 3.109 3.190 26,53  
Çeyrek 1.559 1.595 13,26  
Gümüş.Ons 21,80 21,84 -0,29  
Gümüş Gr. 11,42 11,43 -0,02  
B. Petrol 112 112 1,26  
Seans Raporu 13:55
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