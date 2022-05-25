***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
25.05.2022 13:35
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS52225 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 181
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS52225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
13:572.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,88
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
13:5716,3470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2712
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
13:5717,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1458
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
13:57972,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,23
|Açılış
|: 972,47
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler13:55
|DAGHL
|27,06
|4.963.083
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|534.921.022
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|37.320.705
|% 9,95
|
|MZHLD
|57,45
|7.302.995
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.334.532
|% 9,87
|
|SELVA
|8,46
|22.734.796
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|22.514.363
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,78
|31.700.264
|% -5,71
|
|DOGUB
|4,49
|21.828.119
|% -5,47
|
|FENER
|43,52
|156.046.900
|% -5,19
|
|SISE
|20,44
|1.816.043.167
|% 3,13
|
|THYAO
|42,12
|1.298.169.136
|% -0,09
|
|GARAN
|14,56
|1.157.834.033
|% -1,68
|
|ASELS
|23,68
|1.066.221.920
|% 2,69
|
|HEKTS
|29,38
|667.161.164
|% -1,41
|
|SISE
|20,44
|1.816.043.167
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,56
|215.020.412
|% 0,00
|
|GARAN
|14,56
|1.157.834.033
|% -1,68
|
|YKBNK
|4,36
|297.291.272
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,66
|203.318.806
|% 0,83
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3211
|16,3358
|% 1,62
|
|Euro
|17,4145
|17,4395
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,3153
|20,4171
|% 0,97
|
|Frank
|16,8504
|16,9519
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3356
|4,3573
|% 1,32
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-14,71
|
|Altın Gr.
|971
|971
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.432
|6.595
|54,84
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,53
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|13,26
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,26
|