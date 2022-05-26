***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS92213 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.09.2022Vade (Gün Sayısı) 366Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDEVKS92213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.800.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,49817 18,22773 416.491,07 Evet2 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 1,58644 18,09533 441.030,11 Evet3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,47457 17,36188 409.930,29 Evet4 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 1,52464 17,39048 423.849,79 Evet5 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 1,43239 16,86526 398.204,32 Evet6 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,79659 18,73587 499.451,93 Evet7 22.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 1,82739 19,05711 508.014,32 Evet8 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 1,9395 20,226229 01.07.2022 30.06.2022