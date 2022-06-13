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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

13.06.2022 17:46
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEVKS82214 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 9. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 22.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 389
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKS82214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.774.000
Kupon Sayısı 11

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 1.488.235,12 Evet
2 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 1.488.234,98 Evet
3 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 1.488.234,99 Evet
4 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1.530.756,02 Evet
5 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1.488.235,05 Evet
6 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1.488.235,05 Evet
7 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1.488.235,06 Evet
8 09.05.2022 06.05.2022 09.05.2022 1.615.789,79 Evet
9 13.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 1.488.235,08 Evet
10 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022
11 22.08.2022 19.08.2022 22.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.08.2022 19.08.2022 22.08.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 10.12.2021 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036987


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