***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Tahsisli Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.07.2023Vade (Gün Sayısı) 385Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDEVKS72314Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.07.2022 21.07.2022 22.07.20222 26.08.2022 25.08.2022 26.08.20223 30.09.2022 29.09.2022 30.09.20224 04.11.2022 03.11.2022 04.11.20225 09.12.2022 08.12.2022 09.12.20226 13.01.2023 12.01.2023 13.01.20237 17.02.2023 16.02.2023 17.02.20238 24.03.2023 23.03.2023 24.03.20239 28.04.2023 27.04.2023 28.04.202310 02.06.2023 01.06.2023 02.06.202311 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 10.12.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİhraç edilecek 11 dönemsel getiri kira sertifikalarının ilk getiri ödeme tarihi 22/07/2022 olup, ihraç edilecek kira sertifikalarının her bir dönemsel getiri ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" belirlenirken dönemsel getiri ödemesi tarihinden 1 iş günü önce gün sonunda açıklanan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı getiri oranı, 90/10 kâr paylaşım oranı üzerinden, brüt getiri oranı dikkate alınacaktır. İlgili oran Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037962BIST