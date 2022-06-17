***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
17.06.2022 16:04
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS62216 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni
16:062.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 29,52
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
16:0617,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0202
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
16:0618,1572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1180
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
16:061.030,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.030,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.011.183
|% 9,97
|
|TSGYO
|5,37
|75.876.230
|% 9,82
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|KOZAA
|29,12
|584.146.573
|% 9,06
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|4.314.340
|% -4,50
|
|BAYRK
|5,99
|6.396.893
|% -3,85
|
|YGGYO
|21,60
|12.782.036
|% -3,49
|
|THYAO
|47,98
|2.997.413.665
|% 1,35
|
|EREGL
|28,76
|2.386.378.052
|% -1,51
|
|SASA
|45,76
|1.339.402.041
|% 0,70
|
|SISE
|21,68
|1.319.932.321
|% 2,94
|
|KOZAL
|193,40
|1.078.957.936
|% 7,68
|
|PRDGS
|2,81
|468.954.215
|% 1,81
|
|ODAS
|2,95
|414.667.937
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,76
|639.466.223
|% 2,37
|
|AKBNK
|8,67
|859.659.135
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,58
|223.025.803
|% 1,18
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3049
|17,3185
|% 0,12
|
|Euro
|18,1467
|18,1572
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,1677
|21,2738
|% -0,65
|
|Frank
|17,9020
|18,0098
|% 0,42
|
|Riyal
|4,6003
|4,6234
|% 0,06
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,11
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|77,00
|
|Tam
|6.819
|6.926
|-40,00
|
|Yarım
|3.348
|3.387
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,40
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21SAFKR
Yüzde 4.69 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 242, 040 adet işlem
-
16:20IPEKE
Yüzde 7.73 oranında artışla 18.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640, 393 adet işlem
-
16:19PENTA
Yüzde 4.46 oranında artışla 445.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 754 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 13 artarak (% 1.29 ) 2, 755
-
16:18XU100
Endeks 2, 514 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 22, 297.00 milyon TL de