***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
28.06.2022 16:00
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS62273 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 28.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16.75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS62273
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
15:592.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,73
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:5916,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1410
|Açılış
|: 16,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:5917,5527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0263
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:59976,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,56
|Açılış
|: 976,42
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.858.629
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.450.107
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,86
|6.652.111
|% 9,62
|
|OYAYO
|8,53
|7.346.424
|% 9,50
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,38
|92.943.599
|% -7,85
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,48
|123.739.111
|% -4,93
|
|KRTEK
|20,10
|13.372.841
|% -4,01
|
|THYAO
|48,96
|3.775.505.960
|% -1,21
|
|SISE
|21,84
|1.211.756.144
|% 0,83
|
|EREGL
|27,74
|1.066.012.009
|% -0,36
|
|SAHOL
|20,42
|990.820.766
|% 0,89
|
|KRDMD
|11,97
|860.987.719
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,57
|769.092.213
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|495.247.512
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,63
|373.412.387
|% 1,94
|
|TSKB
|2,14
|285.014.992
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,48
|717.047.495
|% -0,35
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6376
|16,6669
|% 0,85
|
|Euro
|17,5092
|17,5527
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,2909
|20,3927
|% 0,36
|
|Frank
|17,3205
|17,4248
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4268
|4,4490
|% 0,81
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,04
|
|Altın Gr.
|978
|978
|9,01
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.619
|26,00
|
|Tam
|6.509
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.196
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,74
|