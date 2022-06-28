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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

28.06.2022 16:00
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS62273 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 28.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16.75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS62273
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
GÜNCEL HABERLER




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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.529  
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BIST En Aktif Hisseler15:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 6.858.629 % 9,99  
RODRG 22,30 8.450.107 % 9,96  
DOKTA 34,86 6.652.111 % 9,62  
OYAYO 8,53 7.346.424 % 9,50  
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15:59 Alış Satış %  
Dolar 16,6376 16,6669 % 0,85  
Euro 17,5092 17,5527 % 0,15  
Sterlin 20,2909 20,3927 % 0,36  
Frank 17,3205 17,4248 % 0,60  
Riyal 4,4268 4,4490 % 0,81  
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15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -0,04  
Altın Gr. 978 978 9,01  
Cumhuriyet 6.521 6.619 26,00  
Tam 6.509 6.605 13,00  
Yarım 3.196 3.231 7,00  
Çeyrek 1.601 1.615 3,00  
Gümüş.Ons 21,19 21,21 0,04  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 0,13  
B. Petrol 113 113 1,74  
Seans Raporu 15:59
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