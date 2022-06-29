***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS62315 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 15.06.2023Vade (Gün Sayısı) 385Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKS62315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 26.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.350.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 1,56781 16,352 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 1,56781 16,353 08.09.2022 07.09.2022 08.09.20224 13.10.2022 12.10.2022 13.10.20225 17.11.2022 16.11.2022 17.11.20226 22.12.2022 21.12.2022 22.12.20227 26.01.2023 25.01.2023 26.01.20238 02.03.2023 01.03.2023 02.03.20239 06.04.2023 05.04.2023 06.04.202310 11.05.2023 10.05.2023 11.05.202311 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 10.12.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040000BIST