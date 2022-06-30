***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
30.06.2022 16:30
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKS92213 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 9. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 366
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKS92213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.800.000
Kupon Sayısı 11
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,49817 18,22773 416.491,07 Evet
2 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 1,58644 18,09533 441.030,11 Evet
3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,47457 409.930,29 Evet
4 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 1,52464 17,39048 423.849,79 Evet
5 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 1,43239 16,86526 398.204,32 Evet
6 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,79659 18,73587 499.451,93 Evet
7 22.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 1,82739 19,05711 508.014,32 Evet
8 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 1,9395 20,22622 539.180,91 Evet
9 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022 2,02689 21,13764
10 05.08.2022 04.08.2022 05.08.2022
11 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 10.12.2021 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
08/09/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS92213 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 93/7 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %21,13764 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 9. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %21,13764 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,02689 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040380
BIST