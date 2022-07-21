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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

21.07.2022 17:01
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEVKS72314 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 07.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 385
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKS72314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 11

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 2,08154 21,70755
2 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022
3 30.09.2022 29.09.2022 30.09.2022
4 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022
5 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022
6 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
7 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
8 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
9 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023
10 02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023
11 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 10.12.2021 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
17/06/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS72314 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %21,70755 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 1. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %21,70755 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,08154 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047174


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