***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKSK2228 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.800.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 16.11.2022Vade (Gün Sayısı) 371Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKSK2228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.800.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,33993 16,30254 694.083,72 Evet2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 1,38997 16,36581 720.004,43 Evet3 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 1,35676 16,5073 702.801,66 Evet4 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 1,62508 16,94729 841.791,42 Evet5 20.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 1,62054 16,89996 839.439,7 Evet6 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 1,66064 17,31811 860.211,49 Evet7 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 1,69189 17,64408 876.398,99 Evet8 03.08.2022 02.08.2022 03.08.2022 1,77604 18,52165 919.988,67 Evet9 07.09.2022 06.09.2022 07.09.202210 12.10.2022 11.10.2022 12.10.202211 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 10.12.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar10/11/2021 tarihinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk (Kira Sertifikası) Kılavuzu tahtında Yeşil Kira Sertifikası olarak ihraç edilmiş olan, TRDEVKSK2228 ISIN kodlu yeşil kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %18,52165 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 8. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %18,52165 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,77604 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051552BIST