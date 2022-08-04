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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

04.08.2022 17:06
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEVKS62315 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 15.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 385
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS62315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.350.000
Kupon Sayısı 11

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 1,56781 16,35 1.730.078,32 Evet
2 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 1,56781 16,35 1.730.078,32 Evet
3 08.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 1,56781 16,35
4 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
5 17.11.2022 16.11.2022 17.11.2022
6 22.12.2022 21.12.2022 22.12.2022
7 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023
8 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
9 06.04.2023 05.04.2023 06.04.2023
10 11.05.2023 10.05.2023 11.05.2023
11 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 10.12.2021 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051920


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Tam 6.891 6.942 39,00  
Yarım 3.358 3.394 19,00  
Çeyrek 1.684 1.696 9,00  
Gümüş.Ons 20,18 20,21 0,13  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,03  
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