***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKSK2210 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 14. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 03.11.2022Vade (Gün Sayısı) 729Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDEVKSK2210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 16Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 901.370 Evet2 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 1.032.535 Evet3 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021 1.121.645 Evet4 06.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 1.155.819,59 Evet5 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 1.165.754,48 Evet6 05.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 1.124.999,62 Evet7 21.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 1.191.094,46 Evet8 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 1.091.094,35 Evet9 20.12.2021 17.12.2021 20.12.2021 936.984,39 Evet10 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 943.149,47 Evet11 21.03.2022 18.03.2022 21.03.2022 1.077.534,44 Evet12 05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 967.809,39 Evet13 20.06.2022 17.06.2022 20.06.2022 989.314,6 Evet14 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 1.202.054,52 Evet15 19.09.2022 16.09.2022 19.09.202216 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 10.12.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051925BIST