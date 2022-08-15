***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS52316 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.02.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.05.2023Vade (Gün Sayısı) 383Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDEVKS52316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 29.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 05.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,53425 16 17,21 3.835.624,86 Evet2 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 1,77397 18,5 20,13 4.434.924,87 Evet3 16.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 1,94384 21,5 23,74 4.859.6004 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 2,0137 21 23,11 5.034.2505 25.10.2022 24.10.2022 25.10.20226 29.11.2022 28.11.2022 29.11.20227 03.01.2023 02.01.2023 03.01.20238 07.02.2023 06.02.2023 07.02.20239 14.03.2023 13.03.2023 14.03.202310 18.04.2023 17.04.2023 18.04.202311 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 10.12.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 10.12.2021 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055481BIST