***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
16.08.2022 17:25
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKS52316 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.02.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 383
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKS52316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 11
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,53425 16 17,21 3.835.624,86 Evet
2 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 1,77397 18,5 20,13 4.434.924,87 Evet
3 16.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 1,94384 21,5 23,74 4.859.599,8 Evet
4 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 2,0137 21 23,11 5.034.250
5 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022
6 29.11.2022 28.11.2022 29.11.2022
7 03.01.2023 02.01.2023 03.01.2023
8 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
9 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
10 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023
11 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055933
BIST