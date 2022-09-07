***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS62315 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.02.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 15.06.2023Vade (Gün Sayısı) 385Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKS62315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 26.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.350.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 1,56781 16,35 17,61 1.730.078,32 Evet2 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 1,56781 16,35 17,61 1.730.078,32 Evet3 08.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 1,56781 16,35 17,61 1.730.078,324 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 1,70205 17,75 19,24 1.878.212,185 17.11.2022 16.11.2022 17.11.20226 22.12.2022 21.12.2022 22.12.20227 26.01.2023 25.01.2023 26.01.20238 02.03.2023 01.03.2023 02.03.20239 06.04.2023 05.04.2023 06.04.202310 11.05.2023 10.05.2023 11.05.202311 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 11.05.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 11.05.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061007BIST