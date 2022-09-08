***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
08.09.2022 17:22
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKS92213 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 11. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.02.2021
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 366
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKS92213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.04.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.800.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 11
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,49817 18,22773 19,84 416.491,07 Evet
2 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 1,58644 18,09533 19,67 441.030,11 Evet
3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,47457 17,36188 18,81 409.930,29 Evet
4 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 1,52464 17,39048 18,84 423.849,79 Evet
5 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 1,43239 16,86526 18,23 398.204,32 Evet
6 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,79659 18,73587 20,41 499.451,93 Evet
7 22.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 1,82739 19,05711 20,79 508.014,32 Evet
8 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 1,9395 20,22622 22,18 539.180,91 Evet
9 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022 2,02689 21,13764 23,28 563.475,21 Evet
10 05.08.2022 04.08.2022 05.08.2022 1,98979 20,75071 22,81 553.161,39 Evet
11 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 2,05501 21,43084 23,63 571.292,78
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 11.05.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 11.05.2022 Evet
Ek Açıklamalar
08/09/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS92213 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 93/7 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %21,43084 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 11. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %21,43084 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,05501 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061600
BIST