***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS92213 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 11.02.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.09.2022Vade (Gün Sayısı) 366Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDEVKS92213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.04.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 06.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 08.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.800.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,49817 18,22773 19,84 416.491,07 Evet2 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 1,58644 18,09533 19,67 441.030,11 Evet3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,47457 17,36188 18,81 409.930,29 Evet4 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 1,52464 17,39048 18,84 423.849,79 Evet5 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 1,43239 16,86526 18,23 398.204,32 Evet6 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,79659 18,73587 20,41 499.451,93 Evet7 22.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 1,82739 19,05711 20,79 508.014,32 Evet8 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 1,9395 20,22622 22,18 539.180,91 Evet9 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022 2,02689 21,13764 23,28 563.475,21 Evet10 05.08.2022 04.08.2022 05.08.2022 1,98979 20,75071 22,81 553.161,39 Evet11 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 2,05501 21,43084 23,63 571.292,57 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 27.800.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 11.05.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 11.05.2022 EvetEk Açıklamalar08/09/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS92213 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 93/7 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %21,43084 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 11. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %21,43084 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,05501 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061953BIST