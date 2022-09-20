***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
20.09.2022 17:08
1
Kupon Sayısı 11
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,53425 16 17,21 3.835.624,86 Evet
2 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 1,77397 18,5 20,13 4.434.924,87 Evet
3 16.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 1,94384 21,5 23,74 4.859.599,8 Evet
4 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 2,0137 21 23,11 5.034.249,79 Evet
5 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022 1,86986 19,5 21,31 4.674.650
6 29.11.2022 28.11.2022 29.11.2022
7 03.01.2023 02.01.2023 03.01.2023
8 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
9 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
10 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023
11 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064276
BIST