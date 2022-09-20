***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









Kupon Sayısı 11Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,53425 16 17,21 3.835.624,86 Evet2 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 1,77397 18,5 20,13 4.434.924,87 Evet3 16.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 1,94384 21,5 23,74 4.859.599,8 Evet4 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 2,0137 21 23,11 5.034.249,79 Evet5 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022 1,86986 19,5 21,31 4.674.6506 29.11.2022 28.11.2022 29.11.20227 03.01.2023 02.01.2023 03.01.20238 07.02.2023 06.02.2023 07.02.20239 14.03.2023 13.03.2023 14.03.202310 18.04.2023 17.04.2023 18.04.202311 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064276BIST