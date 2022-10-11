***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKSK2228 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 10.Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 11.02.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.800.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiyeİhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? EvetTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 16.11.2022Vade (Gün Sayısı) 371Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKSK2228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.04.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 08.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 10.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.800.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,33993 16,30254 17,58 694.083,72 Evet2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 1,38997 16,36581 17,65 720.004,43 Evet3 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 1,35676 16,5073 17,82 702.801,66 Evet4 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 1,62508 16,94729 18,31 841.791,42 Evet5 20.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 1,62054 16,89996 18,25 839.439,7 Evet6 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 1,66064 17,31811 18,74 860.211,49 Evet7 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 1,69189 17,64408 19,12 876.398,99 Evet8 03.08.2022 02.08.2022 03.08.2022 1,77604 18,52165 20,15 919.988,67 Evet9 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 1,67494 17,46731 18,91 867.618,89 Evet10 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 1,71501 17,88517 19,411 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 11.05.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) 11.05.2022 EvetEk Açıklamalar10/11/2021 tarihinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk (Kira Sertifikası) Kılavuzu tahtında Yeşil Kira Sertifikası olarak ihraç edilmiş olan, TRDEVKSK2228 ISIN kodlu yeşil kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabında hesaplanan 10.dönemsel getiri oranı %1,71501 olarak hesaplanmış olup bu oran üzerinden ödemeler geçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070760BIST