***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
13.10.2022 09:38
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKS62315 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.02.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 15.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 385
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS62315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 26.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.350.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 11
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 1,56781 16,35 17,61 1.730.078,32 Evet
2 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 1,56781 16,35 17,61 1.730.078,32 Evet
3 08.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 1,56781 16,35 17,61 1.730.078,29 Evet
4 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 1,70205 17,75 19,24 1.878.212,11 Evet
5 17.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 1,70205 17,75 19,24
6 22.12.2022 21.12.2022 22.12.2022
7 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023
8 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
9 06.04.2023 05.04.2023 06.04.2023
10 11.05.2023 10.05.2023 11.05.2023
11 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 11.05.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 11.05.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071509
BIST