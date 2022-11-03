***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
03.11.2022 17:00
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKS72314 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4.Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü T
17:104.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 31,61
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:1018,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:1018,2115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0732
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:10970,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,27
|Açılış
|: 970,18
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:10
|KAREL
|23,32
|137.444.168
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.113.733
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.875.470
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|38.516.317
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|64.445.671
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,12
|114.539.886
|% -9,27
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|CMBTN
|397,80
|58.846.179
|% -7,85
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,30
|9.078.412.077
|% 1,49
|
|TUPRS
|408,30
|4.776.244.788
|% 3,37
|
|ASELS
|34,82
|4.127.278.241
|% -2,95
|
|SASA
|137,90
|3.641.901.417
|% 9,10
|
|PETKM
|14,03
|2.383.377.078
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,53
|1.519.241.095
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,88
|2.106.821.466
|% -0,45
|
|ISCTR
|8,76
|2.080.729.896
|% -2,34
|
|ODAS
|8,72
|1.537.081.225
|% 3,07
|
|TSKB
|3,06
|547.814.788
|% -1,92
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6212
|% 0,02
|
|Euro
|18,1992
|18,2115
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,7589
|20,8630
|% -1,87
|
|Frank
|18,3100
|18,4203
|% -0,98
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% -0,07
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-14,31
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,21
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|-122,00
|
|Tam
|6.542
|6.601
|-76,00
|
|Yarım
|3.188
|3.227
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.613
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,33
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25TURSG
Yüzde 6.36 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 311, 204 adet işlem
-
17:24HUNER
Yüzde 5.11 oranında artışla 8.64 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 815, 649 adet işlem
-
17:23ZOREN
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 392, 385 adet işlem
-
17:22MAGEN
Yüzde 4.95 oranında artışla 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 028, 289 adet işlem
-
17:21SASA
Yüzde 9.10 oranında artışla 137.90 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 635, 560 adet işlem