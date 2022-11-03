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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

03.11.2022 17:00
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEVKS72314 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4.Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü T
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  4.072  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler17:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAREL 23,32 137.444.168 % 10,00  
DOKTA 48,90 28.113.733 % 9,99  
ADEL 62,80 32.875.470 % 9,98  
TMPOL 25,12 38.516.317 % 9,98  
ERCB 93,75 64.445.671 % 9,97  
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17:10 Alış Satış %  
Dolar 18,6175 18,6212 % 0,02  
Euro 18,1992 18,2115 % -0,40  
Sterlin 20,7589 20,8630 % -1,87  
Frank 18,3100 18,4203 % -0,98  
Riyal 4,9383 4,9631 % -0,07  
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17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.621 -14,31  
Altın Gr. 970 970 -9,21  
Cumhuriyet 6.507 6.606 -122,00  
Tam 6.542 6.601 -76,00  
Yarım 3.188 3.227 -37,00  
Çeyrek 1.599 1.613 -18,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,22 -0,02  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,09  
B. Petrol 94,83 94,83 -1,33  
Seans Raporu 17:10
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