***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 2,08154 21,70755 23,97 1.040.769,96 Evet2 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 2,18936 22,83194 25,34 1.094.679,88 Evet3 30.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 2,11742 22,08167 24,42 1.058.709,86 Evet4 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 2,11342 22,04001 24,37 1.056.709,87 Evet5 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 1,8644 19,44312 21,24 932.199,87 Evet6 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 1,72446 17,98375 19,527 17.02.2023 16.02.2023 17.02.20238 24.03.2023 23.03.2023 24.03.20239 28.04.2023 27.04.2023 28.04.202310 02.06.2023 01.06.2023 02.06.202311 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 EvetEk Açıklamalar17/06/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS72314 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %17,98375 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 6. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %17,98375 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,72446 olarak belirlenmiştir.Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101300BIST