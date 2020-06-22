***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.06.2020 16:09
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2020 tarih ve 18/406 sayılı kararı ile onaylandığı 03.04.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Yönetim Sözleşmesine dayalı 400.000.000 TL ve 100.000.000 TL tutarlarındaki kira sertifikaları ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 16/06/2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852301
BIST
16:00115.294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.682,07
|Açılış
|: 114.701
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|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
16:006,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8680
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|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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6,8592
En Düşük
6,8353
16:007,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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En Düşük
7,6418
16:00387,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,24
|Açılış
|: 387,25
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|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.889.740
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|361.865.116
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|85.748.853
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.099.631
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
|37.641.181
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,02
|283.355.833
|% -7,08
|
|TSGYO
|3,41
|20.012.874
|% -6,83
|
|SNPAM
|7,36
|15.173.196
|% -6,60
|
|NIBAS
|9,03
|17.073.112
|% -5,74
|
|GARAN
|8,55
|1.875.131.358
|% 2,64
|
|VAKBN
|5,42
|1.482.733.484
|% 2,65
|
|HALKB
|6,49
|1.141.010.356
|% 6,22
|
|THYAO
|12,72
|1.043.105.858
|% 1,60
|
|AKBNK
|6,16
|855.244.551
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,90
|635.885.092
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,42
|1.482.733.484
|% 2,65
|
|GARAN
|8,55
|1.875.131.358
|% 2,64
|
|KRDMD
|2,95
|597.639.777
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|442.095.393
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4750
|8,5175
|% 0,56
|
|Frank
|7,1825
|7,2257
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|11,07
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.525
|38,60
|
|Tam
|2.578
|2.589
|37,60
|
|Yarım
|1.256
|1.266
|19,30
|
|Çeyrek
|630
|634
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,10
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