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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

03.07.2020 15:27
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***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2020 tarih ve 18/406 sayılı kararı ile onaylandığı 03.04.2020 tarihinde duyurulmuştu.
  
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı,



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ISBIR 1.430,00 1.489.839 % 10,00  
KUTPO 38,84 43.976.579 % 9,97  
DOBUR 14,60 2.466.391 % 9,94  
MARKA 2,66 51.370.027 % 9,92  
ORMA 5,90 382.886 % 9,87  
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Sterlin 8,5305 8,5733 % 0,13  
Frank 7,2296 7,2732 % 0,12  
Riyal 1,8257 1,8349 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 0,06  
Altın Gr. 392 392 0,84  
Cumhuriyet 2.540 2.559 5,10  
Tam 2.615 2.626 5,30  
Yarım 1.270 1.285 2,60  
Çeyrek 635 643 1,30  
Gümüş.Ons 18,00 18,03 0,07  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,59 42,59 -0,55  
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