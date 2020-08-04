***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.08.2020 16:50
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [EKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2020 tarih ve 18/406 sayılı kararı ile onaylandığı 03.04.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Yönetim Sözleşmesine dayalı iki adet ayrı ayrı 200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikaları ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 01/07/2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864831
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:058,2177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0258
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:05446,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,46
|Açılış
|: 446,21
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,07
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|57.181.664
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.420.513
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.401.785
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|
|OZBAL
|2,97
|4.959.360
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.846.601
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|780.536
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|983.052
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|ASELS
|34,40
|1.601.263.195
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,11
|1.508.840.527
|% -5,80
|
|GARAN
|6,77
|1.441.099.605
|% -3,56
|
|THYAO
|11,01
|1.237.386.007
|% 2,99
|
|AKBNK
|5,07
|748.207.588
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,11
|1.508.840.527
|% -5,80
|
|ISGYO
|1,94
|509.357.719
|% -3,96
|
|TSKB
|1,11
|269.155.589
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,47
|593.856.928
|% -1,59
|
|GARAN
|6,77
|1.441.099.605
|% -3,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0589
|9,1043
|% -0,01
|
|Frank
|7,5724
|7,6180
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|18,22
|
|Altın Gr.
|447
|447
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.926
|2.962
|11,10
|
|Tam
|3.014
|3.048
|11,50
|
|Yarım
|1.463
|1.485
|5,60
|
|Çeyrek
|734
|745
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,68
|0,24
|
|B. Petrol
|44,25
|44,25
|0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
-
17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de