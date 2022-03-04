***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.03.2022 11:31
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/166 sayılı kararı ile onaylandığı 04/02/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli üç adet ve 200.000.000 TL nominal değerli iki adet ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 21/02/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007198
BIST
14:082.002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -21,05
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
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2.024
En Düşük
1.996
14:0814,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1296
|Açılış
|: 14,1950
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|Önceki Kapanış
|: 14,1250
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14,3488
En Düşük
14,0910
14:0815,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Önceki Kapanış
|: 15,6600
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En Düşük
15,5533
14:08892,27
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|: 1,49%
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|Açılış
|: 892,27
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|Önceki Kapanış
|: 879,17
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894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler14:08
|AVOD
|1,44
|14.882.754
|% 44,00
|
|MEDTR
|11,93
|21.876.415
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,54
|33.082.276
|% 9,57
|
|DOHOL
|2,88
|565.417.468
|% 8,68
|
|BUCIM
|2,01
|58.960.817
|% 8,06
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,04
|42.528.574
|% -6,46
|
|EDIP
|3,55
|16.636.684
|% -6,08
|
|DOCO
|1.230,70
|21.221.133
|% -5,80
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,74
|2.417.589.891
|% 0,96
|
|EREGL
|34,66
|1.681.277.891
|% -1,92
|
|THYAO
|25,30
|1.214.395.517
|% -2,47
|
|ASELS
|24,38
|1.034.598.013
|% 2,35
|
|KOZAL
|130,90
|958.009.679
|% 1,55
|
|DOHOL
|2,88
|565.417.468
|% 8,68
|
|KRDMD
|13,74
|2.417.589.891
|% 0,96
|
|ODAS
|1,39
|239.089.675
|% 4,51
|
|PETKM
|8,04
|830.958.959
|% 1,77
|
|YKBNK
|3,63
|309.612.908
|% -0,82
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2336
|14,2438
|% 0,92
|
|Euro
|15,6463
|15,6748
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,8973
|18,9921
|% 0,68
|
|Frank
|15,4563
|15,5494
|% 1,01
|
|Riyal
|3,7836
|3,8026
|% 0,89
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|10,92
|
|Altın Gr.
|891
|891
|12,31
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,20
|