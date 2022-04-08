***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.04.2022 14:03
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/166 sayılı kararı ile onaylandığı 04/02/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 200.000.000 TL nominal değerli üç adet, 300.000.000 TL nominal değerli iki adet, 400.000.000 TL nominal değerli üç adet ve 500.000.000 TL nominal değerli üç adet kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 31/03/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018002
BIST
13:532.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 35,15
|Açılış
|: 2.361
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|Önceki Kapanış
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2.384
En Düşük
2.361
13:5314,7571
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 914,95
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918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler13:49
|MZHLD
|34,12
|3.389.619
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.811.763
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.291.942
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|18.226.440
|% 9,93
|
|VKGYO
|2,22
|53.159.771
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|4.815.040
|% -9,78
|
|DERIM
|4,75
|9.809.286
|% -5,00
|
|SNKRN
|26,60
|256.761
|% -4,66
|
|PSDTC
|29,38
|13.601.830
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|13.601.830
|% -3,74
|
|GARAN
|13,19
|3.529.784.142
|% 4,60
|
|THYAO
|35,66
|1.460.469.628
|% 0,11
|
|ASELS
|26,52
|1.154.862.129
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,33
|1.128.428.958
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,63
|1.016.181.548
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,63
|1.016.181.548
|% 2,73
|
|GARAN
|13,19
|3.529.784.142
|% 4,60
|
|ODAS
|2,18
|571.188.576
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,52
|956.918.600
|% 2,96
|
|AKBNK
|8,33
|1.128.428.958
|% 3,61
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7484
|14,7514
|% 0,10
|
|Euro
|16,0399
|16,0604
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,1855
|19,2817
|% -0,09
|
|Frank
|15,7114
|15,8060
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9215
|3,9411
|% 0,14
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,33
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,09
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,01
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|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,51
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|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
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|B. Petrol
|101
|101
|0,27
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