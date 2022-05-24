***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.05.2022 09:56
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/166 sayılı kararı ile onaylandığı 04/02/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 300.000.000 TL, 400.000.000 TL ve 600.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16/05/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031938
BIST
10:142.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,40
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:1416,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1594
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0859
En Düşük
15,9172
10:1417,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2278
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2679
En Düşük
16,8668
10:14957,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,02
|Açılış
|: 957,81
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
958,08
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:12
|KGYO
|4,76
|885.741
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|INTEM
|66,35
|10.075.740
|% 8,15
|
|POLHO
|4,37
|30.748.613
|% 7,37
|
|DERHL
|7,19
|13.932.069
|% 6,20
|
|KAPLM
|69,00
|1.204.001
|% -4,96
|
|ESCOM
|12,65
|2.907.179
|% -4,89
|
|ISDMR
|25,22
|1.650.884
|% -4,69
|
|IMASM
|42,80
|4.082.483
|% -4,46
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|GARAN
|15,31
|446.019.489
|% 0,92
|
|THYAO
|43,02
|286.547.822
|% 0,14
|
|SISE
|19,61
|169.862.051
|% 1,34
|
|HEKTS
|28,90
|154.239.513
|% 2,34
|
|ASELS
|23,64
|147.655.249
|% 0,17
|
|SKBNK
|1,25
|67.957.581
|% -1,57
|
|GARAN
|15,31
|446.019.489
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,39
|90.163.752
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,61
|73.211.130
|% 0,84
|
|KARSN
|5,75
|86.920.323
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0758
|16,0885
|% 1,02
|
|Euro
|17,2412
|17,2686
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,1418
|20,2428
|% 0,81
|
|Frank
|16,5842
|16,6841
|% 0,99
|
|Riyal
|4,2633
|4,2847
|% 0,76
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,44
|
|Altın Gr.
|956
|956
|7,39
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,31
|
Seans Raporu
10:12
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10:26KGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 080 adet işlem
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10:25XU100
Endeks 2, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 2, 878.00 milyon TL de
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10:24POLHO
Yüzde 6.14 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 819, 665 adet işlem
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10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, GUBRF
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10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, HALKB