***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.07.2022 17:10
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/166 sayılı kararı ile onaylandığı 04/02/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek iki adet 100.000.000 TL ve bir adet 200.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28/06/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040743
BIST
16:582.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 43,07
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
16:5816,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0664
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
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16,7780
En Düşük
16,6705
16:5817,3988
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|: -0,73%
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|Açılış
|: 17,4400
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|Önceki Kapanış
|: 17,4150
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17,5449
En Düşük
17,3832
16:58966,36
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|: -0,37%
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|Açılış
|: 966,36
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|Önceki Kapanış
|: 969,93
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971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ISSEN
|28,16
|60.267.406
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,50
|1.220.877.252
|% 9,12
|
|FENER
|45,24
|181.429.556
|% 8,49
|
|KRGYO
|7,54
|56.150.127
|% 8,18
|
|OZKGY
|5,96
|44.536.757
|% 8,17
|
|RTALB
|6,95
|119.447.045
|% -6,84
|
|GLRYH
|3,21
|38.103.952
|% -5,87
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,40
|20.947.207
|% -4,44
|
|OYAYO
|8,27
|2.675.395
|% -4,06
|
|THYAO
|49,32
|4.512.069.457
|% 5,38
|
|SISE
|21,46
|1.631.193.269
|% -0,19
|
|KOZAL
|185,50
|1.220.877.252
|% 9,12
|
|EREGL
|27,20
|1.055.273.742
|% 0,22
|
|TUPRS
|270,90
|896.990.320
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,73
|433.787.639
|% 3,41
|
|YKBNK
|4,44
|557.840.210
|% 2,54
|
|ODAS
|2,92
|323.902.928
|% 1,04
|
|ISCTR
|4,56
|431.297.407
|% 4,11
|
|THYAO
|49,32
|4.512.069.457
|% 5,38
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7559
|16,7646
|% 0,40
|
|Euro
|17,3980
|17,4164
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,0705
|20,1711
|% -0,98
|
|Frank
|17,3583
|17,4629
|% -0,29
|
|Riyal
|4,4527
|4,4750
|% 0,40
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,53
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.472
|6.564
|-26,00
|
|Yarım
|3.168
|3.210
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.604
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,30
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,31
|