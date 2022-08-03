***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.08.2022 10:10
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/166 sayılı kararı ile onaylandığı 04/02/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek üç adet 100.000.000 TL, üç adet 200.000.000 TL ve iki adet 500.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 25/07/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051367
BIST
10:102.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 2.665
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2.673
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|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
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1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:10
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,41
|69.900.803
|% 8,49
|
|AKFGY
|2,70
|78.128.734
|% 6,30
|
|TMSN
|52,20
|53.951.635
|% 6,18
|
|ASUZU
|339,00
|33.829.263
|% 5,77
|
|YAYLA
|4,57
|4.064.764
|% -9,86
|
|KZBGY
|54,60
|3.395.613
|% -4,96
|
|VKING
|5,25
|44.905
|% -4,89
|
|LIDFA
|7,94
|1.823.338
|% -4,34
|
|ISGYO
|19,80
|13.261.253
|% -3,98
|
|SISE
|23,44
|672.544.214
|% 2,54
|
|THYAO
|53,20
|569.019.752
|% 1,62
|
|SASA
|49,28
|194.648.538
|% 2,11
|
|ASELS
|23,06
|100.592.841
|% 1,50
|
|ODAS
|4,07
|100.516.702
|% 1,75
|
|AKFGY
|2,70
|78.128.734
|% 6,30
|
|SISE
|23,44
|672.544.214
|% 2,54
|
|ODAS
|4,07
|100.516.702
|% 1,75
|
|EKGYO
|3,10
|73.075.848
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,69
|28.998.915
|% 1,20
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9509
|17,9585
|% 0,07
|
|Euro
|18,2909
|18,3057
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,7936
|21,9029
|% 0,21
|
|Frank
|18,6687
|18,7812
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,08
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.811
|6.864
|8,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
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|B. Petrol
|100
|100
|-0,51
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