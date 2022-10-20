***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.10.2022 17:20
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/166 sayılı kararı ile onaylandığı 04/02/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek üç adet 100.000.000 TL, üç adet 200.000.000 TL, bir adet 400.000.000 TL ve bir adet 500.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14/10/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073110
BIST
17:213.921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 40,83
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:2118,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0076
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:2118,2946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1210
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3067
En Düşük
18,1338
17:21981,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,08
|Açılış
|: 981,46
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
981,58
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:21
|MRSHL
|300,30
|27.521.265
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|212.571.329
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|93.877.460
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|16.772.168
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.918.016
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,60
|52.515.831
|% -4,51
|
|ISSEN
|45,20
|91.381.566
|% -4,07
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|GLBMD
|10,44
|24.255.792
|% -3,78
|
|THYAO
|99,60
|6.831.713.825
|% 2,26
|
|YKBNK
|9,91
|4.950.252.960
|% 1,85
|
|AKBNK
|16,00
|4.526.072.338
|% 1,85
|
|HALKB
|9,14
|4.256.367.129
|% 7,28
|
|TUPRS
|368,60
|3.675.732.752
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,51
|3.258.418.344
|% 1,35
|
|YKBNK
|9,91
|4.950.252.960
|% 1,85
|
|HALKB
|9,14
|4.256.367.129
|% 7,28
|
|VAKBN
|9,31
|3.544.290.951
|% 8,26
|
|TSKB
|2,79
|1.032.331.438
|% 0,00
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5833
|18,5883
|% -0,04
|
|Euro
|18,2867
|18,2946
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,9652
|21,0703
|% 0,98
|
|Frank
|18,5010
|18,6124
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,10
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|12,89
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.660
|6.742
|29,00
|
|Yarım
|3.245
|3.296
|14,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.649
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,22
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|1,93
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:36MNDRS
Yüzde 4.12 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 438, 728 adet işlem
-
17:35IHYAY
Yüzde 5.41 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 463, 781 adet işlem
-
17:34ANELE
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 833 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 93 artarak (% 0.82 ) 4, 294
-
17:33VAKFN
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 174, 873 adet işlem