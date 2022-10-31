***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
31.10.2022 16:35
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/166 sayılı kararı ile onaylandığı 04/02/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek iki adet 100.000.000 TL ve bir adet 200.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 25/10/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075303
BIST
17:073.975
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 96,47
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
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3.977
En Düşük
3.881
17:0718,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,6600
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|Önceki Kapanış
|: 18,5750
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En Düşük
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17:0718,4321
En Yüksek
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|: -0,56%
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|Açılış
|: 18,4500
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|Önceki Kapanış
|: 18,5000
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18,6111
En Düşük
18,4084
17:07980,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,55
|Açılış
|: 980,17
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|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler17:07
|KONYA
|2.406,10
|199.297.086
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|31.569.540
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|104.438.544
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.493.984
|% 9,99
|
|AGYO
|5,50
|58.219.681
|% -9,98
|
|MZHLD
|125,80
|33.625.493
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,30
|63.819.406
|% -9,95
|
|METRO
|1,52
|133.131.383
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|100,30
|5.121.961.875
|% 3,46
|
|AKBNK
|14,81
|2.765.097.526
|% 0,89
|
|SASA
|120,20
|2.651.347.287
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,15
|2.035.894.295
|% 3,04
|
|SISE
|33,16
|2.000.544.181
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,46
|1.308.922.176
|% 0,90
|
|YKBNK
|9,15
|2.035.894.295
|% 3,04
|
|ISCTR
|9,26
|1.754.869.944
|% 2,32
|
|AKBNK
|14,81
|2.765.097.526
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,06
|372.440.403
|% 0,49
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6101
|% 0,16
|
|Euro
|18,4189
|18,4321
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,3207
|21,4276
|% -0,91
|
|Frank
|18,5009
|18,6124
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,20
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,69
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.660
|-6,00
|
|Tam
|6.599
|6.655
|-81,00
|
|Yarım
|3.215
|3.251
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,95
|92,95
|-0,82
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Seans Raporu
17:07
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17:22GLYHO
Yüzde 9.85 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 888, 222 adet işlem
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17:21AVHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 688 adet işlem
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17:20XU100
Endeks 3, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 53, 100.00 milyon TL de
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17:20KTSKR
Yüzde 6.92 oranında artışla 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 553, 147 adet işlem
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17:19GLYHO
Yüzde 9.53 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 081, 035 adet işlem