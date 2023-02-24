***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.02.2023 11:38
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/01/2023 tarih ve 3/77 sayılı kararı ile onaylandığı 24/01/2023 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek iki adet 500.000.000 TL ve bir adet 1.000.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 20/02/2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116666
BIST
14:145.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 16,03
|Açılış
|: 5.086
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1418,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1419,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0335
|Açılış
|: 20,2500
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|Önceki Kapanış
|: 20,2900
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20,2664
En Düşük
19,8826
14:141.106,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.106,64
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|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|50.790.094
|% 9,99
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.863.850
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.594.426
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.794.342
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,19
|2.719.984
|% -7,10
|
|ALBRK
|2,95
|988.315.709
|% -6,65
|
|DERHL
|5,36
|19.559.906
|% -5,96
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,66
|4.915.848.740
|% 4,23
|
|EREGL
|44,86
|3.976.015.040
|% 1,08
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.863.850
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,60
|2.380.342.345
|% 7,14
|
|TUPRS
|600,50
|2.380.059.073
|% 2,39
|
|ALBRK
|2,95
|988.315.709
|% -6,65
|
|EKGYO
|8,31
|2.369.408.611
|% 2,72
|
|KRDMD
|22,66
|4.915.848.740
|% 4,23
|
|BUCIM
|7,97
|1.283.228.293
|% 3,64
|
|DOHOL
|9,25
|828.448.147
|% 5,96
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8802
|18,8832
|% 0,05
|
|Euro
|19,9803
|19,9906
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,6035
|22,7168
|% -0,09
|
|Frank
|20,1208
|20,2420
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0177
|5,0428
|% 0,05
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-2,20
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|0,32
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.529
|7.580
|-44,00
|
|Yarım
|3.678
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.855
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|-0,11
|
|B. Petrol
|82,76
|82,76
|0,55
|