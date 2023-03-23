***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.03.2023 17:01
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/01/2023 tarih ve 3/77 sayılı kararı ile onaylandığı 24/01/2023 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek iki adet 300.000.000 TL, bir adet 400.000.000 TL, iki adet 500.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16/03/2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127409
BIST
17:165.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,38
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1619,0446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1620,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0958
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:161.212,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,20
|Açılış
|: 1.212,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.725.759
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|17.293.074
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.501.957
|% -9,87
|
|EMKEL
|11,66
|67.485.985
|% -8,62
|
|PKENT
|126,80
|222.666.557
|% -8,25
|
|GEREL
|13,29
|186.402.673
|% -7,64
|
|ASTOR
|61,25
|5.567.798.698
|% 1,24
|
|EREGL
|37,14
|4.940.962.788
|% 0,11
|
|OYAKC
|40,90
|4.769.856.590
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,90
|3.005.252.856
|% 1,89
|
|KOZAL
|20,80
|2.443.562.022
|% 3,28
|
|EKGYO
|6,96
|1.446.383.513
|% 3,57
|
|KRDMD
|19,90
|3.005.252.856
|% 1,89
|
|EREGL
|37,14
|4.940.962.788
|% 0,11
|
|ISCTR
|13,67
|1.660.909.283
|% -0,22
|
|KOZAL
|20,80
|2.443.562.022
|% 3,28
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0410
|19,0446
|% 0,03
|
|Euro
|20,7616
|20,7700
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,3579
|23,4750
|% 0,30
|
|Frank
|20,7205
|20,8453
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0534
|5,0787
|% -0,02
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|8,79
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.195
|8.282
|22,00
|
|Yarım
|4.017
|4.053
|11,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.026
|5,00
|
Seans Raporu
17:16
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17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK
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17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 0.28 ) 4, 517
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17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, IDEAS, ALKA, YAPRK, MMCAS, DURDO, ONCSM, INVES, AKFYE, SMART
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17:29
GESAN, HTTBT, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
GEREL, IMASM, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında