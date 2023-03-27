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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

27.03.2023 16:25
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak,  yapılacak sürdürülebilir/yeşil kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/10/2022 tarih ve 60/1518 sayılı kararı ile onaylandığı 25/10/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek bir adet 100.000.000 TL ve bir adet 200.000.000 TL nominal değerli yeşil /sürdürülebilir kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16/03/2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128142


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