***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.04.2023 17:12
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/01/2023 tarih ve 3/77 sayılı kararı ile onaylandığı 24/01/2023 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek üç adet 200.000.000 TL, üç adet 300.000.000 TL, üç adet 500.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03/04/2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135572
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0851
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.230,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -11,53
|Açılış
|: 1.230,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|ORMA
|58,00
|614.671
|% -5,54
|
|PCILT
|26,96
|38.514.683
|% -4,73
|
|ASTOR
|56,75
|2.010.128.989
|% 0,09
|
|ALFAS
|352,00
|1.289.984.296
|% 5,23
|
|OYAKC
|34,40
|1.005.123.465
|% 2,69
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|KONTR
|145,90
|921.239.166
|% 6,81
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|IHLGM
|1,00
|84.132.033
|% 3,09
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|ADESE
|1,47
|78.323.450
|% 2,80
|
|SEGYO
|2,29
|89.419.609
|% 4,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2594
|19,2648
|% 0,15
|
|Euro
|20,8930
|20,9037
|% -0,42
|
|Sterlin
|23,7396
|23,8587
|% -0,31
|
|Frank
|21,0647
|21,1916
|% -0,49
|
|Riyal
|5,1187
|5,1444
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-20,14
|
|Altın Gr.
|1.232
|1.232
|-10,33
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.486
|8.568
|5,00
|
|Yarım
|4.145
|4.193
|3,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,34
|15,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,78
|
Seans Raporu
17:59
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17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
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17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem