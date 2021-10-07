***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
07.10.2021 16:13
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.07.2021 - 30.09.2021 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968023
BIST
16:431.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 22,81
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:438,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4310,2835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:43501,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 501,11
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YUNSA
|17,60
|26.900.313
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.790.571
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.123.015
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.706.860
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.686.530
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.817.583
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.029.790
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.913.871.774
|% 1,80
|
|GARAN
|9,35
|1.162.236.691
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|763.126.889
|% 2,63
|
|EREGL
|16,86
|710.863.653
|% 4,40
|
|ASELS
|15,49
|666.779.589
|% 4,45
|
|PETKM
|6,21
|1.913.871.774
|% 1,80
|
|GARAN
|9,35
|1.162.236.691
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.170.772
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|177.673.755
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,37
|452.785.514
|% 4,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8778
|8,8809
|% 0,12
|
|Euro
|10,2772
|10,2829
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0251
|12,0854
|% 0,07
|
|Frank
|9,5336
|9,5911
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3573
|2,3691
|% -0,06
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-7,86
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.328
|-53,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|-14,84
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|-7,17
|
|Çeyrek
|800
|818
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,71
|80,71
|-0,37
|
Seans Raporu
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