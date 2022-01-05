***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
05.01.2022 16:08
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.10.2021 - 31.12.2021 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988991
BIST
17:251.997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 33,77
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.998
En Düşük
1.955
17:2513,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1851
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
17:2515,4098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2580
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
17:25797,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 14,85
|Açılış
|: 797,37
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
797,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler17:25
|SEKUR
|18,26
|31.252.511
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.259.866
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|395.192.132
|% 9,97
|
|AGYO
|3,20
|107.344.923
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|36.742.008
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.981.983
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,81
|49.315.876
|% -7,30
|
|SANFM
|27,92
|19.193.517
|% -6,62
|
|KLKIM
|17,92
|71.184.616
|% -6,57
|
|THYAO
|23,98
|2.596.645.822
|% 5,18
|
|EREGL
|30,16
|1.764.002.206
|% -0,20
|
|GARAN
|11,44
|1.443.587.541
|% 0,09
|
|PETKM
|8,83
|1.437.992.938
|% 7,81
|
|SISE
|14,45
|1.023.750.770
|% 1,33
|
|PETKM
|8,83
|1.437.992.938
|% 7,81
|
|YKBNK
|3,47
|496.329.681
|% 1,17
|
|GARAN
|11,44
|1.443.587.541
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,27
|279.720.407
|% 0,44
|
|THYAO
|23,98
|2.596.645.822
|% 5,18
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5661
|13,5926
|% 1,38
|
|Euro
|15,3808
|15,4098
|% 1,70
|
|Sterlin
|18,3015
|18,3932
|% 1,23
|
|Frank
|14,7409
|14,8297
|% 1,17
|
|Riyal
|3,5954
|3,6135
|% 1,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|11,47
|
|Altın Gr.
|795
|795
|12,55
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,14
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|0,97
|
Seans Raporu
17:25
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 08 artarak (% 1.95 ) 2, 199
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17:39AYGAZ
Yüzde 5.20 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 642 adet işlem
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17:38TUREX
Yüzde 7.24 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 275 adet işlem