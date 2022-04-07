***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
07.04.2022 16:59
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017173
BIST
16:492.346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 29,55
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:4914,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0424
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:4916,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0673
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:49915,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,71
|Açılış
|: 915,36
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KLKIM
|20,50
|137.923.810
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.696.011
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.186.100
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|108.731.671
|% 9,94
|
|GZNMI
|37,60
|29.884.840
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,26
|71.447.274
|% -4,64
|
|EDATA
|20,20
|20.737.217
|% -4,45
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|GARAN
|12,59
|2.026.492.957
|% 1,45
|
|THYAO
|34,94
|1.760.729.259
|% 0,92
|
|KRDMD
|15,78
|1.720.551.850
|% 2,00
|
|ASELS
|26,16
|1.596.407.609
|% 2,43
|
|SISE
|16,72
|1.560.802.647
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,33
|1.504.420.194
|% 3,84
|
|ODAS
|2,07
|597.088.013
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|1.378.754.900
|% 3,77
|
|GARAN
|12,59
|2.026.492.957
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,57
|321.184.415
|% 0,78
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7358
|14,7484
|% 0,29
|
|Euro
|16,1018
|16,1153
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,2280
|19,3244
|% 0,32
|
|Frank
|15,7483
|15,8432
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9185
|3,9382
|% 0,22
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|6,14
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|-6,00
|
|Tam
|6.037
|6.187
|-2,00
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|-0,97
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,08
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Seans Raporu
16:47
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