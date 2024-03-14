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***EKT* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2024 23:18
***EKT* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKT******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz hâkim ortağı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin bağımsız denetim den geçmiş konsolide finansal tabloları 14/03/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kurumsal web sitesinde ilan edilmiştir. Her ne kadar Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü kılınmış olsa da hâkim ortağımız Emlak Katılım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı uyarınca, 31.12.2023 tarihli finansal tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmakla yükümlü değildir. Bu nedenle Emlak Katılım tarafından açıklanan yılsonu konsolide finansal tablolara dahil edilen Şirketimize ait finansal tablolar bağımsız denetim den geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış durumdadır. Emlak Katılım'ın finansal tablolarında yer alan
A- Konsolide rapor için 10.b.2 No'lu "Bağlı ortaklıklara ilişkin diğer bilgiler" dipnotunda yer alan 7.226.577 Bin TL Aktif Toplamı, 18.514 Bin TL Özkaynak, Sabit Varlık bulunmadığını, 1.642.207 Bin TL Kar Payı Gelirleri, 14.321 Bin TL Cari Dönem Karı ve 3.846 Bin TL Önceki Dönem Karı tutarlarında TMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi uygulaması sonrasında değişiklik beklendiğini,
B- Şirketimizin yılsonu mali tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği yasal süre içerisinde yayınlayacağını,
C- İşbu açıklama Kurul'un 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Bülten'iyle duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca yapılmış olup açıklama da yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ESMA KARABULUT
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MURAT YİĞİT





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258952


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