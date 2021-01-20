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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

20.01.2021 13:58



***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin güncel Esas Sözleşmesi ekteki gibidir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/12/2020 31/12/2020 10236



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903455


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Tam 2.926 2.999 14,27  
Yarım 1.414 1.450 6,90  
Çeyrek 709 725 3,45  
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