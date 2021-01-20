***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
20.01.2021 13:58
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin güncel Esas Sözleşmesi ekteki gibidir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/12/2020 31/12/2020 10236
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903455
BIST
15:511.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,59
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:517,4514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,4440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:519,0179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0395
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:51442,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,51
|Açılış
|: 442,21
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:51
|GEREL
|7,81
|550.248.036
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.879.875
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.253.643
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.745.882
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|65.964.024
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.027.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.424.942
|% -9,97
|
|TSKB
|1,96
|1.173.285.487
|% 4,26
|
|DOHOL
|3,98
|1.050.778.120
|% 3,65
|
|GARAN
|10,00
|685.649.390
|% -1,28
|
|SISE
|7,90
|684.790.835
|% -0,50
|
|KARSN
|4,20
|684.666.095
|% 1,94
|
|TSKB
|1,96
|1.173.285.487
|% 4,26
|
|DOHOL
|3,98
|1.050.778.120
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,44
|552.002.615
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,58
|287.995.403
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|684.666.095
|% 1,94
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4489
|7,4514
|% -0,18
|
|Euro
|9,0142
|9,0179
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,1507
|10,2016
|% 0,04
|
|Frank
|8,3312
|8,3813
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9795
|1,9894
|% -0,23
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|1,29
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|14,27
|
|Yarım
|1.414
|1.450
|6,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|3,45
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:03GOLTS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 629 adet işlem
-
16:02OYAYO
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 976 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 20, 762.00 milyon TL de
-
16:00GOLTS
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 44.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 638 adet işlem
-
15:58OYAYO
Yüzde -8.64 oranında düşüşle 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 678, 076 adet işlem