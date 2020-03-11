***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 429.813 211.955Kredilerden Alınan Kar Payları326.494 145.776Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler2.847 0Bankalardan Alınan Gelirler34.222 66.179Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler64.812 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar32.606 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler32.206 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Diğer Kar Payı Gelirleri1.438 0KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -212.161 0Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-173.797 0Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-36.247 0Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-3 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-2.114 0Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)217.652 211.955NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-1.365 -1Alınan Ücret ve Komisyonlar1.292 2Gayri Nakdi Kredilerden424 0Diğer868 2Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.657 -3Gayri Nakdi Kredilere-37 0Diğer-2.620 -3TEMETTÜ GELİRLERİ3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 32.514 261.084Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)27.015 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-59 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.558 261.084DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 24.115 29.733FAALİYET BRÜT KÂRI272.916 502.771KREDİ KARŞILIKLARI (-)6 -79.252 -15.321PERSONEL GİDERLERİ (-)-73.875 -11.951DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -73.686 -35.341NET FAALİYET KARI (ZARARI)46.103 440.158BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.103 440.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -1.124 103.538Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-16.921 -2.064Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi15.797 105.602SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)44.979 543.696DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI44.979 543.696Grubun Karı (Zararı)44.979 543.696Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,00060000 0,00725000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı132.195 570.584Alınan Kar Payları429.813 49.652Ödenen Kar Payları-212.161 0Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.292 2Elde Edilen Diğer Kazançlar51.982 29.733Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar111 18.711Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-147.599 -11.797Ödenen Vergiler0 0Diğer8.757 484.283Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-384.786 -323.228Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-958.868 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-696.739 -2.828Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.713.047 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış86.076 -195.898Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)153.533 0Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.775.220 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)89 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)864.292 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)104.658 -124.502Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-252.591 247.356YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.215.931 -32.517İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-121.518 -12.168Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller28.839 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.659 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.125.484 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer9.891 -20.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.058.174 1.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.034.644 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları23.088 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin ÖdemelerDiğer442 1.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi7.869 -21.405Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-402.479 194.434Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar654.087 459.653Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar251.608 654.087Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 0 556.410 0 556.410TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 0 556.410 0 556.410Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.696 543.696 0 543.696Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 0 1.101.106Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 0 1.101.106TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 0 1.101.106Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 44.979 0 44.979Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.088 0 23.088Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.280.885 2.824.581 -543.696 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.280.885 2.280.885 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.696 -543.696 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 1.169.173 0 1.169.173Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER355.345 921.952 1.277.297 0 0 0GARANTİ VE KEFALETLER1 321.052 105.671 426.723 0 0 0Teminat Mektupları299.305 97.282 396.587 0 0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları299.305 97.282 396.587 0 0 0Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler21.747 8.389 30.136 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler21.747 8.389 30.136 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 6.636 40.836 47.472 0 0 0Cayılamaz Taahhütler6.636 40.836 47.472 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.436 40.836 42.272 0 0 0İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri3.970 0 3.970 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.230 0 1.230 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR27.657 775.445 803.102 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar27.657 775.445 803.102 0 0 0Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri27.657 775.445 803.102 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER15.524.852 4.008.298 19.533.150 1.994 11.353 13.347EMANET KIYMETLER316.275 2.098.143 2.414.418 1.994 11.353 13.347Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.468 0 1.468 0 0 0Tahsile Alınan Çekler106.159 4.130 110.289 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler989 0 989 1.994 11.353 13.347Emanet Kıymet Alanlar207.659 2.094.013 2.301.672 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER15.208.577 1.910.155 17.118.732 0 0 0Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia155.058 0 155.058 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul760.300 0 760.300 0 0 0Diğer Rehinli Kıymetler14.293.219 1.910.155 16.203.374 0 0 0Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.880.197 4.930.250 20.810.447 1.994 11.353 13.347Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.979 543.696DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.979 543.696Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)307.709 1.642.769 1.950.478 655.644 1.957 657.601Nakit ve Nakit Benzerleri75.841 870.291 946.132 655.644 1.957 657.601Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 75.593 708.482 784.075 6 0 6Bankalar2 248 161.809 162.057 655.638 1.957 657.595Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 223.799 772.478 996.277 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri223.799 772.478 996.277 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 7.659 0 7.659 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 410 0 410 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı410 0 410 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.275.613 3.552.249 6.827.862 0 0 0Krediler6 3.275.613 2.454.720 5.730.333 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklar8 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar7 0 1.097.529 1.097.529 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 1.097.529 1.097.529 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Donuk Alacaklar6 188.322 0 188.322 188.343 0 188.343Özel Karşılıklar (-)6 -188.322 0 -188.322 -188.343 0 -188.343SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)9 35.200 0 35.200 36.722 0 36.722Satış Amaçlı35.200 0 35.200 36.722 0 36.722Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)11 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)101.710 0 101.710 12.021 0 12.021MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)39.802 0 39.802 20.330 0 20.330Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer39.802 0 39.802 20.330 0 20.330YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 89.061 0 89.061ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI16 102.414 0 102.414 103.538 0 103.538DİĞER AKTİFLER17 224.695 63 224.758 219.525 0 219.525VARLIKLAR TOPLAMI4.087.143 5.195.081 9.282.224 1.136.841 1.957 1.138.798YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 2.746.761 3.205.868 5.952.629 0 0 0ALINAN KREDİLER2 0 864.292 864.292 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 34 5.857 5.891 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı34 5.857 5.891 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 30.567 0 30.567 0 0 0KARŞILIKLAR6 60.924 37.653 98.577 30.862 0 30.862Genel Karşılıklar51.281 37.637 88.918 9.777 0 9.777Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı7.325 0 7.325 4.462 0 4.462Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.318 16 2.334 16.623 0 16.623CARİ VERGİ BORCU7 10.698 0 10.698 1.714 0 1.714ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 1.076.666 1.076.666 0 0 0Krediler0 1.076.666 1.076.666 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER73.704 27 73.731 4.601 515 5.116ÖZKAYNAKLAR11 1.169.173 0 1.169.173 1.101.106 0 1.101.106Ödenmiş Sermaye750.000 0 750.000 750.000 0 750.000Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri351.106 0 351.106 2.631.991 0 2.631.991Yasal Yedekler351.106 0 351.106 311.495 0 311.495Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 2.320.496 0 2.320.496Kar veya Zarar44.979 0 44.979 -2.280.885 0 -2.280.885Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -2.824.581 0 -2.824.581Dönem Net Kâr veya Zararı44.979 0 44.979 543.696 0 543.696Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.091.861 5.190.363 9.282.224 1.138.28 515 1.138.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827220BIST