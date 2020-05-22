***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-21.306DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.740Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.740Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler490TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.046Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173 1.169.173TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler9.317 9.317 9.317Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi9.317 9.317 9.317Yeni Bakiye750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490 1.178.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.740 -21.306 -23.046 -23.046Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.059 2.059 2.059Kar Dağıtımı44.979 -44.979Diğer44.979 -44.979Dönem Sonu Bakiyeler750.000 25.147 -1.740 351.106 54.296 -21.306 1.157.503 1.157.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 168.735Kredilerden Alınan Kar Payları135.348Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler1.589Bankalardan Alınan GelirlerPara Piyasası İşlemlerinden Alınan GelirlerMenkul Değerlerden Alınan Gelirler31.502Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.166Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.472İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler12.864Finansal Kiralama Gelirleri45Diğer Kar Payı Gelirleri251KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -88.734Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-72.194Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-14.888Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-481İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar PaylarıKiralama Kar Payı Giderleri-1.171Diğer Kar Payı GiderleriNET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)80.001NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.116Alınan Ücret ve Komisyonlar3.108Gayri Nakdi Kredilerden1.419Diğer3 1.689Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.992Gayri Nakdi Kredilere-14Diğer3 -1.978TEMETTÜ GELİRLERİ4 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5 4.864Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)110Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.725Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)7.479DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6 10.462FAALİYET BRÜT KÂRI96.443BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )7 -34.549DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )7 -33.612PERSONEL GİDERLERİ (-)8 -25.369DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-22.407NET FAALİYET KARI (ZARARI)-19.494BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -1.812Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider Etkisi-11.697Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-21.306DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-21.306Grubun Karı (Zararı)-21.306Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)0,00028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)590.033 2.074.591 2.664.624Nakit ve Nakit Benzerleri136.073 1.035.964 1.172.037Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 126.201 953.902 1.080.103Bankalar2 9.932 82.446 92.378Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-60 -384 -444Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 214.538 834.408 1.048.946Devlet Borçlanma Senetleri214.538 834.408 1.048.946Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 239.214 204.144 443.358Devlet Borçlanma Senetleri231.555 204.144 435.699Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 7.659Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 208 75 283Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı208 75 283Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.312.134 4.635.789 7.947.923Krediler6 3.501.575 3.432.787 6.934.362Kiralama İşlemlerinden Alacaklar8 5.607 0 5.607İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 0 1.238.777 1.238.777Devlet Borçlanma Senetleri0 1.238.777 1.238.777Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)6 -195.048 -35.775 -230.823SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)9 31.231 0 31.231Satış Amaçlı31.231 0 31.231Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI10 100 0 100İştirakler (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 109.027 0 109.027MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 39.116 0 39.116Şerefiye0 0 0Diğer39.116 0 39.116YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 98.464 0 98.464DİĞER AKTİFLER15 227.058 67 227.125VARLIKLAR TOPLAMI4.407.163 6.710.447 11.117.610YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 3.289.147 4.088.702 7.377.849ALINAN KREDİLER2 5.151 765.937 771.088PARA PİYASALARINA BORÇLAR409.808 0 409.808İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER8.404 787 9.191Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3 8.404 787 9.191Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 35.085 0 35.085KARŞILIKLAR6 50.085 25.988 76.073Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı7.856 0 7.856Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar42.229 25.988 68.217CARİ VERGİ BORCU7 10.494 0 10.494ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 1.179.749 1.179.749Krediler0 1.179.749 1.179.749Diğer Borçlanma Araçları0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER69.599 21.171 90.770ÖZKAYNAKLAR11 1.156.485 1.018 1.157.503Ödenmiş Sermaye750.000 0 750.000Sermaye Yedekleri24.182 965 25.147Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri24.182 965 25.147Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.793 53 -1.740Kar Yedekleri351.106 0 351.106Yasal Yedekler273.607 0 273.607Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler77.499 0 77.499Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar32.990 0 32.990Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı54.296 0 54.296Dönem Net Kâr veya Zararı-21.306 0 -21.306Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.034.258 6.083.352 11.117.610Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.232.472 1.197.749 2.430.221GARANTİ VE KEFALETLER1 528.979 345.223 874.202Teminat Mektupları509.533 233.208 742.741Diğer Teminat Mektupları509.533 233.208 742.741Banka Kredileri99.076 99.076Diğer Banka Kabulleri99.076 99.076Akreditifler19.446 12.939 32.385Diğer Akreditifler19.446 12.939 32.385TAAHHÜTLER1 99.535 31.997 131.532Cayılamaz Taahhütler99.535 31.997 131.532Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri26.625 31.997 58.622Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri69.382 69.382Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.528 3.528TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR603.958 820.529 1.424.487Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar603.958 820.529 1.424.487Vadeli Alım-Satım İşlemleri7.832 7.888 15.720Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.926 3.944 7.870Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.906 3.944 7.850Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri596.126 812.641 1.408.767EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER25.886.719 4.871.260 30.757.979EMANET KIYMETLER735.097 2.531.344 3.266.441Emanete Alınan Menkul Değerler1.468 1.468Tahsile Alınan Çekler259.482 17.293 276.775Tahsile Alınan Ticari Senetler40.594 40.594Diğer Emanet Kıymetler894 894Emanet Kıymet Alanlar432.659 2.514.051 2.946.710REHİNLİ KIYMETLER25.151.622 2.339.916 27.491.538Emtia212.007 212.007Gayrimenkul1.352.241 1.352.241Diğer Rehinli Kıymetler23.587.374 2.339.916 25.927.290KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI27.119.191 6.069.009 33.188.200Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı15.467Alınan Kar Payları143.302Ödenen Kar Payları-68.198Alınan Ücret ve Komisyonlar3.108Elde Edilen Diğer Kazançlar13.410Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar-9Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-25.218Ödenen Vergiler-2.419Diğer-48.509Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim637.966Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-67.720Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-224.464Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.013.108Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış85Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)166.078Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.259.556Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)517.539Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı653.433YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-551.301İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-18.747Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller12.678Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-426.333Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-119.485Diğer636FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-107.827Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit745.211Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-851.454Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.584Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi7.869Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.174Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar251.608Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar253.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846732BIST